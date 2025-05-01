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Сбер и «Мрия» благоустроили объекты в Алупке

В Сбере рассказали о ходе благоустройства сквера в Алупке
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Пресс-служба Сбера

В Алупке состоялось открытие ключевых объектов программы благоустройства, реализованной Сбером совместно с курортом «Мрия», сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что проект направлен на восстановление исторического облика города, сохранение культурного наследия и создание комфортной среды для жителей и туристов.

Так, у Храма Архангела Михаила появился новый сквер для семейного отдыха. В нем разместились игровые площадки с горками, каруселями, батутами и качелями, верёвочный парк и спортивная зона с тренажерами, скалодромом, настольным теннисом и футболом. Прогулочные дорожки оборудованы лавочками, теневыми навесами и смотровой площадкой с видом на море. Для озеленения территории высажено более 45 тыс. растений, включая кипарисы, сосны, магнолии и можжевельники.

В рамках программы также обновили Воронцовский парк. Было проведено восстановление дорожек, подпорных стен и инженерных сетей. Установлено почти 200 малых архитектурных форм, при этом реликтовые деревья и природный ландшафт сохранены. На спуске к пляжу «Воронцовские купальни» завершены противооползневые работы.

Кроме того, запланировано благоустройство Детского пляжа, где будут установлены душевые и оборудованы зоны отдыха. Также реконструирован исторический «Порт Жорж» — место, где местные рыбаки веками хранят свои традиции.

«Для нашей команды важно не только развивать финансовые сервисы, но также сохранять культурное наследие территорий, на которых мы работаем. Наша совместная с курортом «Мрия» программа благоустройства поможет сохранить и преумножить богатое культурное наследие», — сказал председатель Юго-Западного банка Сбера Анатолий Песенников.

Генеральный директор курорта Мрия Самвел Саруханян назвал такие проекты, объединяющие историческую ценность и современные тенденции, частью философии устойчивого развития курорта.

«Мы убеждены, что важно помогать воссоздавать культурное наследие, которое и дальше продолжит служить людям», — сказал он.

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