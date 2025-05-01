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В Турции опровергли информацию о прослушивании депутатов парламента

Администрация Эрдогана опровергла данные о прослушивании турецких депутатов
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Murad Sezer/Reuters

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла обвинения в прослушке депутатов парламента, выдвинутые представителями оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении коммуникаций администрации президента подчеркивается, что утверждения о повсеместном прослушивании являются ложными.

Центр ссылается на статью 135 Уголовно-процессуального кодекса Турции, которая строго регламентирует процедуру санкционирования прослушивания телефонных переговоров и перехвата сообщений. Согласно законодательству, подобные меры могут применяться исключительно по решению суда и только в отношении лиц, являющихся фигурантами уголовных дел, перечисленных в кодексе.

Администрация предостерегла граждан от распространения непроверенных данных, отметив необходимость доверять исключительно официальным источникам.

До этого пользователи ChatGPT начали использовать новейшие модели o3 и o4-mini для определения местоположения людей по их фотографиям.

Ранее был развеян миф о прослушке людей «умными» устройствами для дома.

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