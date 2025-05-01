Замена домофона обошлась жительнице Воронежа в 1,5 млн рублей

Жительница Воронежа «спасла» накопления после попытки замены домофона и лишилась полутора миллионов рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 57-летняя жительница Воронежа. Женщина сообщила, что ей поступил звонок из службы по замене домофонов, неизвестный сообщил, что устройство необходимо поменять.

Затем злоумышленник попросил продиктовать ему код из СМС, для подтверждения заявки. Спустя некоторое время с потерпевшей вышел на связь лжесотрудник Роскомнадзора, который убедил женщину в том, что ее банковским счетом могут завладеть преступники.

Чтобы сохранить средства, их нужно было перевести на некий резервный счет. Россиянка сняла накопления и шестью транзакциями перевела их на указанные аферистами реквизиты. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Севастополя отдала аферистам валюту, поверив в заведенное в отношении нее уголовное дело. Чтобы избежать ответственности, она должна была отправить деньги на проверку. В результате она сбросила с балкона незнакомцу около $25 тысяч (более двух миллионов рублей).

Ранее пенсионерка поверила в «секретную операцию» и лишилась 8 млн рублей.