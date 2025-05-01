Завершен прием заявок на первый конкурс экологических проектов

30 апреля завершился прием заявок на первый конкурс экологических и природоохранных проектов, сообщает пресс-служба Президентского фонда природы.

Общий объем грантового фонда конкурса составляет 1 млрд рублей. Заявки поступили от участников из всех 89 регионов страны, а общее количество инициатив превысило 1600.

Так, участие в конкурсе примут: 125 учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями (8%); 751 некоммерческая организация (45%); 394 физических лица (24%); 362 команды физлиц (22%); 21 консорциум организаций (1%).

Отмечается, что наибольшей популярностью у участников пользовалось направление «информационные и просветительские проекты в области защиты диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также занесенных в красные книги видов растений». В эту категорию попали 567 инициатив, что составляет 34% от общего числа заявок.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены в июне. Финалисты получат возможность доработать свои идеи до полноценных проектов с помощью онлайн-акселератора Президентского фонда природы. После этого проекты пройдут экспертную оценку и получат рейтинг в баллах.

Победителей объявят в августе. Реализация поддержанных инициатив начнется с 1 сентября.