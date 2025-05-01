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Россиянин украл сумку с 2 млн рублей в ресторане и получил 6 лет колонии

В Петербурге осудили мужчину, укравшего сумку с миллионами в ресторане
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Петербурга осужден за кражу 2 млн рублей у посетителя ресторана, мужчина подслушал разговор о деньгах и похитил сумку с наличными. Об этом сообщает прокуратура города в Telegram-канале.

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый находился в ресторане на Большом проспекте Петроградской стороны. Он случайно подслушал разговор двух посетителей и узнал, что у одного из них при себе сумка с деньгами.

Воспользовавшись моментом, мужчина украл сумку, в которой находилось 2 млн и рублей, и скрылся. На следующий день он добрался до Москвы, где купил билеты до Нижневартовска. В день вылета его задержали полицейские. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Москве водитель такси отобрал золотой крест у пассажира и высадил его на полпути.

Ранее таксист украл у пенсионера 100 тысяч рублей во время поездки.

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