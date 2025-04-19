Ученые «взломали код» океана для предсказания разрушительных ливней

Китайские климатологи из Гуандунского океанического университета совершили прорыв в прогнозировании экстремальных дождей, способных вызывать катастрофические наводнения. Они научились предсказывать мощные осадки за шесть месяцев с точностью до 85%. Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS).

Ученые проанализировали данные за 60 лет (1961-2020 гг.) и обнаружили четкую связь между температурой поверхности океана и продолжительными экстремальными осадками (SEPP).

Оказалось, что зимние показатели тропической части Тихого океана предсказывают летние дожди с 75% точностью, а совместный анализ Тихого и Индийского океанов повышает точность еще на 10%. Новые модели позволяют делать прогнозы за 6-8 месяцев до сезона дождей.

«Это как расшифровка скрытых посланий океана», — пояснил ведущий автор исследования Сяоюй Лю.

Ключевую роль в системе играет перенос водяного пара: потепление океана усиливает испарение, а муссонные ветры доставляют эту влагу в континентальный Китай. Дополнительный фактор — восходящие потоки воздуха, которые преобразуют влагу в мощные ливни.

Китай начнет тестировать эту методику в своей системе предупреждения наводнений уже в текущем году. Однако ученые признают, что современные модели пока не способны делать долгосрочные прогнозы (более года) и требуют доработки.

Ранее ученые добились прорыва в прогнозировании разрушительных бурь.