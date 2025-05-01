Судимый читинец устроил стрельбу из автомата во дворе многоквартирного дома

В Чите мужчину задержали за стрельбу во дворе дома

В Чите мужчину подозревают в стрельбе во дворе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На стрельбу обратил внимание участковый, который в этот момент находился в одной из квартир дома и опрашивал одну из заявительниц. Услышав выстрелы, он вышел во двор, но там уже никого не было, полицейский обнаружил на месте только гильзы и деталь автомата.

«Сотрудник полиции вызвал на место следственно-оперативную группу и до прибытия коллег обеспечивал охрану порядка. В результате стрельбы никто не пострадал», – сообщается в публикации.

Позже вместе с коллегами он обошел квартиры, в одной из которых нашли 37-летнего подозреваемого. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим. Автомат он переделал под стрельбу боевыми патронами.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о хранении огнестрельного оружия. На данный момент мужчина находится в изоляторе.

Ранее в Ленобласти охраннику выстрелили в глаз во время обхода территории.