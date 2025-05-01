Двое приятелей продавали коробки с песком вместо телефонов

Московский суд Петербурга признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере двух приятелей, которые продавали через сайт объявлений коробки с песком вместо дорогих телефонов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, преступную схему приятели создали в июле 2023 года. Они размещали в сети объявления о продаже дорогих телефонов, после чего с ними связывались потенциальные покупатели. Получив предоплату от обманутых клиентов, подельники насыпали песок в коробки от гаджетов и высылали их потерпевшим.

В общей сложности аферисты похитили у пострадавших почти 200 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемые получили на двоих 6,5 года лишения свободы, которые они проведут в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель маркетплейса уволился и украл товары на 1 млн рублей. Пропажу крупной партии товаров обнаружили во время инвентаризации. Сотрудники сортировочного центра маркетплейса не досчитались 700 единиц возвратного товара на общую сумму более одного миллиона рублей. К краже оказался причастен 37-летний ранее не судимый уроженец Павлова, который на момент совершения преступления работал водителем маркетплейса. Подозреваемого задержали, мужчина признался, что в день увольнения в ходе последнего рейса решил оставить себе возвратный товар.

Ранее влюбленные обворовали пункт выдачи заказов, замаскировав десятки товаров под видом мусора.