В России 1 мая вступят в силу несколько новых законов и изменений

С 1 мая в России начнут действовать новые меры социальной поддержки. Среди них — удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии для ряда категорий граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена вдвое для инвалидов I и II групп, а также для людей старше 80 лет, вне зависимости от их трудового статуса. В 2025 году фиксированная выплата составляет 8 728,73 рубля. Для указанных категорий она вырастет до 17 457,46 рублей.

В связи с майскими праздниками многие пенсионеры получат выплаты за май досрочно, особенно те, кому пенсия поступает на банковский счет с 1 по 5 число месяца. По информации Социального фонда, такие пенсионеры должны получить майскую пенсию до 30 апреля, включая все виды пенсий: страховые, социальные и по инвалидности. С 6 мая выплаты будут производиться по обычному графику. Аналогично будут выплачены и детские пособия: все выплаты, кроме материнского капитала на детей до трех лет, поступят в апреле, а доставка начнется с 3 мая через «Почту России».

Также с 1 мая предусмотрены единовременные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, с 1 мая социальные сети официально признаны экономической деятельностью. Для блогеров будут введены отдельные коды ОКВЭД, необходимые для налогового учета.

В России изменились правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Теперь вместо фиксированной ставки применяется формула, учитывающая реальную стоимость машины. Это направлено на борьбу с занижением таможенной стоимости, однако может привести к увеличению цен на иномарки до 25%. Новые правила касаются только компаний и перекупщиков; для автолюбителей, ввозящих машины для личного пользования, условия остаются прежними.

С 1 мая начнется обязательная маркировка бакалейной продукции, включая снеки, такие как чипсы, орехи, сухарики и готовый попкорн. Производители и импортеры должны будут наносить код на упаковку и передавать данные о маркировке в систему «Честный знак».

Штрафы за утечку персональных данных ужесточаются: для юридических лиц они могут достигать 15 миллионов рублей, а при повторных нарушениях — до 3% от выручки.

На следующий день после 1 мая в России расширят перечень иноагентов, включив в него тех, кто помогает иностранным организациям, действующим против интересов страны.

С 25 мая заработает реестр должников по алиментам, в который будут внесены привлеченные к ответственности или находящиеся в розыске должники.

Ранее Путин назвал число социально значимых законов, принятых в прошлом году.