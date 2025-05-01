В Туле мужчина с ножом угрожал покупателям в магазине

В Туле сотрудники Росгвардии задержали агрессивного мужчину, который размахивал ножом перед покупателями в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в сетевом супермаркете на Красноармейском проспекте. На пульт дежурного вневедомственной охраны поступило сообщение о дебоше в торговой точке. Сотрудники магазина рассказали, что в торговый зал вошел мужнина, он начал вести себя агрессивно и размахивать ножом, пугая покупателей, после чего скрылся.

Злоумышленника удалось оперативно задержать, им оказался 50-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края, совершивший за неделю три кражи из сельского магазина, предстанет перед судом. Когда продавец заметила недостачу товара, она вместе с управляющей стали просматривать записи с камер видеонаблюдения, женщины обнаружили вора и обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать, мужчина признался, что крал спиртное и еду, потому что у него не было денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге мужчина с ножом ворвался в магазин и ранил продавца, чтобы украсть открытки.