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В Москве осудили известного тюменского PR-специалиста Станислава Дейнеко

Суд в Москве вынес приговор PR-специалисту Дейнеко по делу о вымогательстве
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Depositphotos

Мещанский районный суд Москвы огласил приговор известному тюменскому PR-специалисту Станиславу Дейнеко. Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

В 2023 году мужчину арестовали в рамках уголовного дела о вымогательстве денежных средств у топ-менеджера государственной корпорации «Ростех» Василия Бровко. По данным следствия, Дейнеко вместе с другим PR-специалистом угрожали Бровко опубликовать в подконтрольных им Telegram-каналах компрометирующую информацию, если он им не заплатит.

Какое решение вынес суд по делу тюменского PR-специалиста, на портале не уточняется. Однако газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники написала, что Дейнеко приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Перед этим он признал вину во вменяемом ему преступлении и заключил досудебное соглашение, уточняется в материале.

В последние несколько лет Дейнеко жил в столице, но до этого многие годы работал в Тюмени. Изначально мужчина занимался продвижением сайта «МегаТюмень», а также занимал пост председателя совета директоров в ИД «Мегаполис». Впоследствии он стал заместителем директора департамента стратегического развития Тюменской области.

Ранее в Москве арестовали лидера преступной группы, похищавшей деньги у участников специальной операции.

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