Названы самые вредные маринады для шашлыка

Приготовление качественного шашлыка требует определенных знаний и соблюдения некоторых правил. И, чтобы шашлык не навредил здоровью, очень важно правильно его замариновать. О самых вредных маринадах и полезных альтернативах «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Андрей Зайков.

По его мнению, если говорить о вредности маринадов для шашлыка, можно условно разделить вредные маринады на две группы: вредные безусловно и вредные при неправильном использовании. При этом важно учитывать, есть ли у человека хронические заболевания, так как безобидный маринад для одного человека может быть опасен для другого.

«Для людей с патологией желудка вредны отдельные маринады, например, маринады на основе уксуса, яблочной и лимонной кислоты; при патологии желчного пузыря, проблемах с поджелудочной железой вредны маринады, обильно заправленные специями и травами, излишне острые маринады и слишком жирное мясо», — рассказал Зайков.

При этом он обратил внимание, что стоит избегать готовых шашлыков, продающихся в маленьких и среднего размера магазинах, где мясо уже замариновано в лотках, накрытых пленкой. В таком случае определить, из чего был сделан маринад, содержатся ли в нем запрещенные химикаты, и был ли он приготовлен по ГОСТу, не удастся. Кроме того, такое мясо может быть заражено бактериями и паразитами .

«Маринады на основе кисломолочных продуктов (кефир, тан и другие) могут вывести вас из строя, если вы долго будете держать такой шашлык в тепле (высокий риск развития патогенной бактериальной флоры в тепле). Даже при комнатной температуре запрещено мариновать более 5 часов. А ведь дорога на природу часто занимает в разы больше времени. Итак, молочнокислые маринады готовим только на месте возле костра», — объяснил врач.

Также терапевт отметил, что любой шашлык станет вредным, если держать его в алюминиевой посуде. Оксид алюминия, вступая в реакции с кислотами, переместится в шашлык в виде свободного алюминия, который вреден для организма.

«При жарке образуются канцерогены — вещества в любых количествах вредные для генетического материала наших клеток. Поэтому важно минимизировать их влияние. Это, по мнению ряда экспертов, помогут сделать сухое вино, яблочный и виноградный уксус, соевый соус, лимонный или томатный сок, кефир (и снова хранить такой шашлык можно не более 5 часов при комнатной температуре)», — продолжил Зайков.

Кроме того, он обратил внимание, что если технология приготовления требует маринования от 1 до 2 суток, это можно сделать только в условиях холодильника (+2°C...+6°C).



«И не забывайте, что любой маринад при нарушении технологии может испортить вам праздник либо кишечной инфекцией (патогенные бактерии) либо токсикоинфекцией. Поэтому к выбору мяса и маринованию шашлыка нужно подходить очень ответственно», — резюмировал специалист.

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