Пьяный липчанин станцевал с другой и получил удар ножом в грудь от ревнивой сожительницы

В Липецкой области женщина из ревности ударила сожителя ножом в грудь

Суд вынес приговор жительнице Липецкой области за нападение на сожителя с ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Александровка. По данным следствия, пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент из ревности женщина ударила возлюбленного ножом в грудь.

Как сообщает Gorod48.ru, во время застолья пострадавший решил станцевать с гостьей и стал приставать. Это заметила его возлюбленная и после того, как музыка остановилась, стала грубо выражаться. Сожитель ответил ей, после чего партнерша схватилась за нож и якобы целилась в сердце.

Один из гостей выбил оружие из руки фигурантки, затем знакомые привели окровавленного мужчину к соседке, где вызвали медиков.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело.

«Вину в совершении тяжкого преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия», – сообщили в СК.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 года лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима.

Ранее москвичка из ревности переехала возлюбленного на автомобиле.