Москвичи смогут больше узнать о внутреннем мире человека на войне

В «Зарядье» открылась выставка «И увидел я новое небо и новую землю»

В парке «Зарядье» в Москве открылась выставка «И увидел я новое небо и новую землю», на которой посетители смогут узнать внутренний мир человека на войне, сообщается в Telegram-канале проекта «Русский Стиль».

Организаторы экспозиции отметили, что это выставка-размышление о судьбе солдата, а также об образах войны в современной русской культуре.

Всего на выставке представлены десятки работ современных художников, которые создавали свои творения на холсте, с помощью видео, цифровых технологий и на бронеплитах.

Куратор выставки, художник и философ, действующий боец русской армии Антон Беликов отметил, что выставка позволит посетителям взглянуть на участников войны по-другому.

Выставка будет работать до 30 июня 2025 года включительно.