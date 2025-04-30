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В Алма-Ате пройдет шествие «‎Бессмертного полка» после двухлетнего перерыва

РИА: в Алма-Ате акция «‎Бессмертный полк» пройдет офлайн впервые за два года
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Алма-Ате 9 мая пройдет акция «‎Бессмертный полк» пройдет в формате казахстанского аналога «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям»). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что участники пройдут от Центрального парка культуры до Вечного огня.

«В Алма-Ате пройдет патриотическая акция «Батырларга тагзым», организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата (администрации — прим. «Газета.Ru) города»‎, — сообщили в региональной службе коммуникаций.

Как пишет агентство, в 2023 и 2024 годах в Алма-Ате шествия не было по решению властей. Акция проходила в онлайн-формате на специальной платформе.

В каких еще городах страны проведут акцию «Батырларга тагзым», аналогичную «‎Бессмертному полку» пока не уточняется.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

Ранее Песков подтвердил участие лидера КНР в праздновании Дня Победы в Москве.

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