В Калининграде во время драки мужчина изрезал посетителя бара ножом

В Калининграде мужчину арестовали после драки около бара

В Калининграде драка около одного из баров закончилась возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Театральной улице. Как рассказал сам 26-летний пострадавший, вместе с другом он находился в одном из баров города. В заведении также находилась другая компания, у которой с ними возникла ссора.

Группа людей вышла на улицу, где между пострадавшим и одним из оппонентов завязалась драка. На кадрах с места видно, что в потасовке принимают участие пять человек, однако «основных» участников двое.

«38-летний злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся с места происшествия», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание прохожие, они вызвали медиков, информация о травмах не уточняется.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта отправили под арест.

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