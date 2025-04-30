В российской школе пожаловались на нашествие змей

В Уфе жители пожаловались на змей в школе, где учатся их дети

В Уфе местные жители пожаловались на змей, которые оккупировали кабинеты школы, где учатся их дети. Об этом сообщает UTV в Telegram-канале.

По информации СМИ, речь идет о центре образования №53 на улице Чехова. По словам родителей учащихся, змеи появляются в школе каждую весну. Администрация учреждения в курсе проблемы, но, по их словам, бездействует якобы из-за недостаточного финансирования.

«Мы очень много собирали деньги в фонд школы, сколько грантов ей выделяли, а по факту ничего не делают! У нас ужи, а они перегонщики мышиной лихорадки. Все дело во влажности. С ней никто не борется», — рассказала собеседница издания.

По данным UTV, руководство школы обращалось в Центр дезинсекции, но там и посоветовали самостоятельно справиться с проблемой, так как они работают только с насекомыми и грызунами.

В администрации города отметили, что в Центре дезинсекции дали рекомендации запенить трещины фундамента монтажной пеной, что в школе сделали сразу же.

Также чиновники отметили, что видео, на котором сняли змею в школе, заползла не в класс, а в школьную библиотеку, куда доступ имеют только учителя и другие сотрудники.

Ранее герпетолог рассказал об опасностях укусов неядовитых змей.