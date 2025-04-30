Таксист украл у пенсионера 100 тысяч рублей во время поездки

В Горячем Ключе задержан водитель службы такси, который украл у пожилого пассажира деньги с карты. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Таксист вез 84-летнего пассажира домой. Пока они разговаривали, злоумышленник смог похитить банковскую карту потерпевшего и узнал пин-код. Высадив пенсионера, 37-летний водитель доехал до банкомата и снял с карты наличные в сумме 100 тысяч рублей.

Пару дней спустя потерпевшему понадобились деньги. От работников банка мужчина узнал, что его счет пуст и обратился в правоохранительные органы. Подозреваемого в краже задержали, возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве водитель такси отобрал золотой крест у пассажира и высадил его на полпути. Заказавший такси москвич был недоволен ошибками, которые, как ему показалось, водитель совершил во время движения. На улице Маросейке он, не доехав до конца маршрута, попросил его высадить, в ответ таксист стал требовать двойную плату. Стражи порядка остановили подозреваемого в 24 км от места происшествия. 29-летнему мужчине уже предъявили обвинение в грабеже.

Ранее мужчину обокрали во время переезда в Петербурге, когда он оставил чемодан без присмотра.