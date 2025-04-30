СберПрайм поддержал крупнейший спортивный праздник в Казани

СберПрайм Казанский марафон, который ежегодно собирает десятки тысяч участников из разных городов России, состоится 3-4 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбера. В этом году титульным партнером марафона выступает СберПрайм

Как напомнил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбера Артем Алешкин, Казанский марафон проводится уже в одиннадцатый раз.

«Это визитная карточка Татарстана, настоящий спортивный праздник, объединяющий людей. Спорт для Сбера — часть корпоративной культуры, поэтому мы с удовольствием поддержали это событие. Чтобы сделать этот праздник особенным, участников и гостей ждут яркие локации, необычные тоннели и фотозоны, лаундж-зоны и многое другое», — отметил он.

Алешкин подчеркнул, что детей на мероприятии будут ждать аниматоры, раскраска во всю стену, стикерпаки, любимые музыкальные композиции и не только. Кроме того, для них 2 мая организуют забеги на дистанциях 300 и 600 метров.

Одной из особенностей марафона станут мультимедийные тоннели. Тоннель «Город будущего» расположен на дистанциях 21,1 км и 42,2 км, а второй тоннель с освежающим дождем и динамичной подсветкой — на дистанциях 3 км, 10 км и 42,2 км.

Также развлекательная программа будет включать в себя выступления диджея Hi-Fi стриминга Звук, команд черлидеров и хедлайнера — группы «Градусы». Курьеры-партнеры Самоката будут раздавать воду участникам.

Кроме того, в зоне онлайн-кинотеатра Okko участники смогут пробежать свои первые кинометры на беговой дорожке. Также клиенты подписки смогут оформить дебетовые карты с лимитированным дизайном в стилистике марафона.

Основатель и директор СберПрайм Казанского марафона Вадим Янгиров назвал сотрудничество со СберПрайм стратегическим шагом для марафона.

«Оно открывает новые возможности для роста: мы выходим на уровень международных стандартов, усиливаем узнаваемость события и делаем его точкой притяжения не только для бегунов, но и для болельщиков. Технологии и инновации Сбера превращают марафон в динамичную экосистему, где каждый — от участника до зрителя — чувствует себя частью масштабного, современного праздника», — сказал он.