МВД объявило в розыск главного редактора «Дождя»

Главного редактора «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

В графе об основании указано, что Дзядко 1987 года рождения разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

В 2023 году Генпрокуратура РФ внесла в перечень нежелательных организаций зарубежные структуры телеканала «Дождь» — латвийское SIA TV Rain и нидерландское TVR Studios B.V.. Эти юридические лица были созданы уже после того, как российские власти ввели ограничительные меры в отношении российского юрлица телеканала — ООО «Телеканал Дождь».

Основанием для первоначальных санкций стали неоднократные нарушения телеканалом российского законодательства о СМИ и информации, что привело к блокировке его сайта, телеканала и соцсетей на территории РФ.

В сентябре 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генеральную прокуратуру России внести сотрудников телеканала «Дождь» в базу данных экстремистов за пропаганду терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Ранее МВД объявило в розыск журналистку Таратуту.