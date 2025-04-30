Китайская фирма транслирует работу своих сотрудников в прямом эфире ради доверия клиентов

Китайская фирма транслирует работу своих сотрудников в прямом эфире, чтобы повысить доверие клиентов, пишет South China Morning Post.

Компания Miaohuo Net, занимающаяся оптовой продажей закусок и базирующаяся в городе Чжэнчжоу, стала предметом широкой критики в интернете после того, как начала транслировать прямые эфиры с работающими сотрудниками. Как утверждает руководство, это нужно для повышения доверия клиентов.

Владелец компании заявил, что такая практика существует уже давно и направлена на демонстрацию «прозрачности» и честности бизнеса.

«Существуют компании, которые выдают себя за штатные, но на самом деле используют аутсорсинг. Мы хотим показать, что у нас есть реальная команда», — пояснил он.

Во время прямых трансляций, по информации начальства, жалоб от сотрудников на дискомфорт в связи со съемкой не поступало. Один из работников по фамилии Дуань даже заявил, что видит в этом позитив.

«Многие люди ведут трансляции из живописных мест. Я тоже хочу попробовать», — прокомментировал мужчина.

Сотрудник также отметил, что в компании предоставляют оплату сверхурочных часов и организуют ежегодные корпоративные поездки.

Однако инициатива компании вызвала обеспокоенность среди пользователей сети. Многие указали на потенциальное нарушение прав сотрудников, особенно в части использования их изображений без согласия и обеспечения конфиденциальности.

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