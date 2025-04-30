Хор Сретенского монастыря выступит в Москве

В Москве пройдет концерт хора Сретенского монастыря в честь ВОВ

В Москве 4 мая при поддержке «Роснефти» пройдет концерт хора Сретенского монастыря, посвященного 80-летию Великой Победы в ВОВ, сообщает пресс-служба компании.

Хор выступит с новой программой «Великой Победе посвящается».

Основу постановки составляют реальные истории о судьбах героев, которые прошли войну от Москвы до Берлина.

Участники хора исполнят лучшие произведения фронтовых лет, среди которых «Катюша», «От героев былых времен» и другие.

Новый совместный проект Хора Сретенского монастыря и «Роснефти» призван сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны. С марта коллектив проводит гастрольный тур по городам России с новой концертной программой. В рамках него концерты состоятся в 24 городах России. Гастроли завершатся 3 июля концертом в Сочи.