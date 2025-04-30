Около 21 тысячи человек зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России»

На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались 21 тыс. человек, сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Он добавил, что 45% зарегистрированных кандидатов являются членами партии.

Якушев отметил, что в предварительном голосовании примут участие 413 участников СВО.

«Наибольшее число заявок от бойцов поступило в оргкомитеты процедуры в Челябинской области – 83, в Краснодарском крае – 50 и в Новосибирской области – 40», — сказал он.

Также Якушев добавил, что средний конкурс в предварительном голосовании составляет 6 человек на место.

«По уровню гордум конкурс составляет 5,6 человека на место. Самый большой – в Ростовской (9,3 человека), Воронежской (8,5) и Оренбургской (8,4) областях», — сказал он.