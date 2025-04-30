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В центре «Патриот» стартовал международный антифашистский конгресс

Виктор Горемыкин возложил цветы к памятнику «Матерям победителей»
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Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!»

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал III международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!», сообщает пресс-служба конгресса.

Делегацию со стороны России возглавил заместитель министра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин. Вместе с министром обороны Белоруссии, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и делегациями Мьянмы, Вьетнама и других стран он возложил цветы к памятнику «Матерям победителей» на территории музейно-храмового комплекса.

Также по площади перед памятником прошел расчет почетного караула.

Напомним, III международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!» проводится по инициативе министерства обороны РФ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе КВЦ «Патриот» в Подмосковье.

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