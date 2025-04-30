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РФС запустил акцию «Одна на всех: команда, Родина, Победа!»

Российские футбольные клубы присоединились к акции в честь 80-летия Победы
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Михаил Шапаев/РФС

Российский футбольный союз при поддержке управления администрации президента РФ по общественным проектам запустил мемориальную кампанию «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте РФС.

Первыми в акции приняли участие футболисты московских клубов «Спартак» и «Динамо» в рамках полуфинала Кубка России.

В рамках акции футболисты, арбитры и воспитанники футбольных школ вышли на матч с портретами своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Перед началом матча народная артистка России Екатерина Гусева исполнила песню «Десятый наш десантный батальон».

Также на 80-й минуте игры болельщики на трибунах спели «Катюшу».

В РФС отметили, что акция пройдет и на матчах между «Локомотивом» и «Ростовом», а также на игре «Зенита» с ЦСКА. Кроме этого, акцию проведут на всех матчах РПЛ, Первой и Второй лиги 10-12 мая.

Всего в акции примут участие более 70 команда из 50 регионов России.

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