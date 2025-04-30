В Петербурге отца-одиночку подозревают в насилии над дочерью-школьницей

В Выборгском районе Петербурга учителя школы заявили в полицию об изнасиловании ученицы отцом. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратились сотрудники одной из районных школ. Педагогам стало известно, что в новогоднюю ночь 63-летний токарь якобы совершил преступление против половой неприкосновенности своей 13-летней дочери.

Мужчина самостоятельно явился в отдел полиции и был опрошен. Известно, что он воспитывает девочку один. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве отец освободился из колонии и изнасиловал дочь. Обвиняемый недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Мужчина был осужден на семь лет, за это время дочь сдала в аренду его квартиру. Вернувшись из колонии, отец остался жить у 27-летней дочери. 13 апреля пьяный фигурант избил дочь и надругался над ней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее двое мужчин похитили и изнасиловали девушку в Дагестане.