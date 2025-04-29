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Девочка в Индии заразилась бешенством после укуса собаки, несмотря на вакцинацию

Times of India: в Индии девочка заразилась бешенством, несмотря на вакцину
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Shutterstock/FOTODOM

Шестилетняя девочка из Индии заразилась бешенством после укуса собаки, несмотря на вакцинацию, пишет Times of India.

Инцидент произошел, когда девочка отправилась в магазин недалеко от дома и была сильно покусана собакой. Животное нанесло ребенку глубокие раны на голове, ногах и плече. Пострадавшую срочно доставили в больницу Тирурангади, а затем перевели в больницу медицинского колледжа Кожикоде, где ей были введены внутрикожная вакцина против бешенства и иммуноглобулиновая терапия.

После лечения состояние пострадавшей улучшилось: травмы зажили, и она начала возвращаться к нормальной жизни. Однако недавно у девочки снова поднялась температура, и ее повторно госпитализировали.

Медицинские анализы подтвердили заражение вирусом бешенства. По словам врачей, вирус мог попасть в центральную нервную систему до того, как вакцина успела начать действовать эффективно, поскольку укусы пришлись на голову и шею.

Сейчас школьница находится в критическом состоянии — она не может держать глаза открытыми и отказывается принимать пищу.

Ранее ветеринар рассказал, как защитить домашних животных от бешенства.

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