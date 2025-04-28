Девушка сделала колесо 13 раз подряд и потеряла зрение на три месяца

Американка ослепла, сделав 13 кувырков колесом подряд. Об этом она рассказала Guardian.

Дебора Кобб из штата Вашингтон вспоминает, как на три месяца потеряла зрение в 2002 году, когда ей было 19 лет. Тогда она проводила один из майских дней со своими друзьями, и компания отправилась на пляж Уэстпорт. Девушка, с детства занимавшаяся гимнастикой, решила продемонстрировать свои навыки и стала делать колесо, выполнив 13 вращений она упала и засмеялась. Ее друг подбежал, чтобы помочь ей подняться, вспоминает Дебора, но вместо лица у него было оранжевое пятно.

«Я покачала головой, но ощущение не исчезло. Мы шутили, что, возможно, мне нужно сделать 13 колес в противоположном направлении, чтобы обмануть мой мозг. Я легла на одеяло, и мы остались на пляже еще на час или около того, но мое зрение не улучшилось. Я была немного обеспокоена, но старалась сохранять спокойствие. Я начала паниковать только тогда, когда мы бродили по торговой улице позже в тот день и мне было трудно читать вывески. Каждый раз, когда я пыталась сосредоточиться на тексте или деталях, то же оранжевое пятно закрывало обзор», — призналась женщина.

Она вернулась домой и рассказала обо всем матери. К утру девушке стало еще хуже, и отчим отвез ее в больницу, где врачи определили, что сетчатка получила повреждение из-за солнечного света, и сообщили, что на ее восстановление может уйти пара недель. Однако после консультации с офтальмологом выяснилось, что Деборы лопнули кровеносные сосуды в макуле, центральной части сетчатки, отвечающей за детальное зрение.

«Врач сказала, что на заживление уйдет гораздо больше двух недель: если повезет, я смогу снова видеть через три месяца. Я была официально слепой — я не могла водить машину, готовиться к экзаменам или смотреть телевизор. Я была опустошена. Я почти не выходила из дома», — вспоминает американка.

Из-за случившегося у Деборы развилась ранняя макулярная дегенерация — прогрессирующая патология, которая приводит к снижению остроты зрения, и в последующие годы у женщины случались более легкие эпизоды потери зрения. Ей также пришлось проводить кесарево сечение из-за риска возникновения очередного эпизода.

«Я не могла вынести мысли о том, что не смогу увидеть своего сына в первые несколько месяцев его жизни. Сейчас врачи внимательно следят за моим состоянием, но есть риск, что осложнения могут вернуться. Я избегаю всего, что может вызвать прилив крови к голове. Прошло уже более двух десятилетий с тех пор, как я пыталась сделать колесо. Иногда я скучаю по нему. Но некоторые вещи просто не стоят риска, какими бы радостными они ни казались когда-то», — подчеркивает Дебора.

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