Таможенники в Нидерландах нашли в поддельных авокадо сотни килограмм кокаина

Таможенники в Нидерландах нашли в поддельных авокадо сотни килограммов кокаина, привезенного из Латинской Америки, пишет Bild.

Во время разгрузки импортной партии авокадо на окраине одного из них упало и неестественно громко ударилось о пол. Вскрытие показало: внутри вместо сочной мякоти — пластиковая оболочка с 80 килограммами кокаина, ввезенного из Доминиканской Республики.

Затем правоохранители провели досмотр партии в морском порту в Роттердаме. Там в мешках с перуанским авокадо следователи обнаружили еще 553 килограмма наркотика.

Общая масса изъятого кокаина составила 633 килограмма, его оптовая стоимость – около €50 млн. Согласно данным экспертов, кокаин мог быть добавлен в фрукты еще на стадии упаковки, либо во время транзита через Панаму – страну, которая часто используется как перевалочный пункт для наркотиков из Колумбии.

Представители компаний, где были найдены «кокаиновые авокадо», никак не связаны со схемой, заявили следователи. Скорее всего, наркотики должны были извлечь сообщники картелей уже после доставки – по пути от склада до торговых точек.

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