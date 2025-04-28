В Воронеже женщина лишилась квартиры из-за обвинивших ее в госизмене аферистов

В Воронеже аферисты обвинили женщину в госизмене и заставили продать квартиру

Жительница Воронежа поверила в обвинения в госизмене и перевела аферистам более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 69-летней пострадавшей, ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Он заявил, что кто-то завладел данными ее карты, стал брать кредиты и отправлять средства на нужды недружественного государства.

В беседе женщина согласилась участвовать в операции по задержанию неизвестных. Для этого ее убедили в необходимости взять новые кредиты, в противном случае ее якобы могут обвинить в госизмене.

Позже мошенники убедили пострадавшую продать квартиру и перевести им деньги от сделки.

«Всего ущерб потерпевшей составил 4 275 000 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские проводят необходимые мероприятия, которые помогут найти причастных к схеме.

Ранее в Москве мошенники заставили ребенка ехать в лес, чтобы отдать все накопления родителей.