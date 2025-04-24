Ученые научились делать татуировки на живых тихоходках

Китайские ученые из Университета Вестлейк в Ханчжоу разработали метод, позволяющий наносить микроскопические узоры на живые организмы, включая практически неуязвимых тихоходок. Технология открывает путь к производству биосовместимых датчиков и микроэлектроники будущего. Исследование опубликовано в научном журнале Nano Letters (NanoLetts).

Тихоходки, известные своей фантастической выживаемостью в экстремальных условиях, стали идеальными кандидатами для эксперимента.

Ученые использовали метод ледяной литографии. Они поместили обезвоженных тихоходок на охлажденную до -143°C поверхность, покрыли их защитным слоем органического соединения и нанесли узоры с помощью электронного луча. После оживления 40% подопытных сохранили жизнеспособность.

«Это первый шаг к созданию микроустройств, интегрированных с живыми организмами», — пояснил соавтор проекта Дин Чжао.

Метод позволяет создавать структуры шириной до 72 нанометров — тоньше человеческого волоса в 1000 раз. В перспективе он может быть использован для разработки биосенсоров нового поколения, производства биосовместимой микроэлектроники и даже для создания «микробных киборгов».

Ранее ученые создали на основе белков тихоходок средство для защиты организма от радиации.