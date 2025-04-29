В Воронежской области внук избил своего дедушку металлическим костылем

В Воронежской области внука с костылем задержали за нападение на дедушку

Жителя Воронежской области подозревают в том, что он нанес серьезные травмы своему дедушке. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Ендовище. По данным полиции, 37-летний внук нанес 65-летнему родственнику несколько ударов металлическим костылем. Что именно стало причиной агрессивного поведения, не уточняется.

О том, что пожилого человека избили, родственники узнали только на следующий день, они обратились за помощью к медикам. О характере повреждений и состоянии не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

«В отделе полиции фигурант полностью признал свою вину», – сообщается в публикации.

В отношении внука возбудили уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. В рамках закона за такое преступление он может получить до десяти лет лишения свободы. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее в Саратовской области мужчина жестоко избил женщину костылем.