Пьяный россиянин забил знакомую костылем в подъезде

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела о жестоком избиении женщины в подъезде дома, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2025 года 45-летний житель Энгельса поссорился со своей знакомой в подъезде многоэтажки. Мужчина решил покинуть застолье, вышел на лестничную клетку и упал. Немного подождав, женщина вышла в магазин за спиртным, где ее встретил обвиняемый.

Злоумышленник схватил костыль и несколько раз ударил им потерпевшую. Пострадавшую с переломами челюсти и глазницы и кровоизлиянием в мозг госпитализировали. Спасти ее не удалось. Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Курской области осудили пенсионерку, избившую ковшом бывшего мужа. 70-летняя обвиняемая поругалась с бывшим мужем, схватила ковш и несколько раз ударила 73-летнего мужчину по голове. Пострадавший получил ушибы и кровоподтеки. Пожилой женщине придется выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее в Калужской области мужчина жестоко избил жену и лег спать.