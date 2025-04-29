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Мочу бегунов на Лондонском марафоне превратят в удобрение

Good News Network: из мочи участников Лондонского марафона сделают удобрение
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Shutterstock

Мочу бегунов на Лондонском марафоне превратят в удобрение для пшеницы, пишет Good News Network.

Идея принадлежит компании NPK Recovery, которая использует высокотехнологичный процесс для преобразования собранной мочи в безопасное и эффективное жидкое удобрение. Оно богато азотом, фосфором и калием — теми самыми элементами, которые обеспечивают рост растений.

«Моча не обязательно является отходом. Мы рады внести свой небольшой вклад в поддержку обязательств по устойчивому развитию легендарного Лондонского марафона», — сообщила основательница NPK Ханна Ванденберг.

Согласно оценкам, всего 1000 литров мочи, собранных на старте марафона, могут быть переработаны в удобрение, достаточное для выращивания пшеницы, из которой затем можно испечь около 3000 буханок хлеба. Если масштабировать сбор на всех бегунов, число потенциально увеличится в десятки раз.

Технология NPK Recovery использует специально подобранные бактерии для дезинфекции и стабилизации мочи, превращая её в питательную смесь, которую можно безопасно применять в сельском хозяйстве.

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