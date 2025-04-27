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Глава совета российских соотечественников рассказал о задержании в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева задержали главу совета соотечественников РФ Петровича
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Telegram-канал «Солдат Победы»

Глава совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель оргкомитета «Победа» Алексей Петрович был задержан в аэропорту Кишинева при вылете из страны, его отпустили через несколько часов после дополнительных проверок. Об этом Петрович рассказал в своем Telegram-канале.

«Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником Пограничной полиции», — написал глава совета.

Он отметил, что ему не сообщили причины задержания, но уточнил, что правоохранители общались с ним корректно. Через час после задержания Петрович сообщил, что ему все же позволили вылететь из страны.

12 апреля Петровича уже задерживали в аэропорту Кишинева. Тогда его так же отпустили через час.

Согласно публикациям в его канале, Петрович участвовал в международном форуме «Память Победителей» в Москве, на который приехали координаторы «Бессмертного полка» за границей. Общественный деятель организует его шествия 9 Мая в Кишиневе.

Кроме Петровича, по возвращении с московского форума «Евразия — территория традиционных ценностей» в аэропорту Кишинева задержали и отпустили молдавского блогера Габриела Кэлина.

Ранее экс-посла Молдавии в РФ оправдали по делу о контрабанде стероидов.

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