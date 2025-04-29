Семью с восемью детьми спасли из горящего дома в Бурятии

В Курумканском районе Бурятии восемь детей и их родителей спасли из горящего дома, причиной возгорания стал перехлест проводов из-за ветра. Об этом сообщает республиканское агентство по ГО и ЧС в Telegram-канале.

Частный дом в селе Курумкан загорелся в ночь на 28 апреля. К моменту прибытия пожарных, огнем были охвачены сарай, зимовье и веранда постройки. В задымленных комнатах находились восемь детей, самому младшему из которых три месяца, и их родители.

Огнеборцы сумели вывести многодетную семью на улицу, погорельцев приютили родственники. Пожар на площади 25 кв.м потушили. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, произошедшее из-за перехлеста проводов.

До этого сообщалось, что на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять. Восьмилетний школьник нашел в кладовке зажигалку и зажег свечу. Огарок, стоявший на коробке, прогорел, пламя начало распространяться на вещи. Испугавшись, мальчик схватил освежитель воздуха и попытался им потушить огонь, но сделал только хуже. Юный экспериментатор закрыл дверь в кладовке и убежал из дома.

Ранее огонь охватил сразу четыре жилых дома в Канске.