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В Удмуртии третьеклассник получил ожоги, пытаясь потушить костер

В Удмуртии на ребенке загорелась одежда, когда он тушил костер
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Мария Девахина/РИА Новости

В Шарканском районе Удмуртии школьник получил ожоги, во время игры с огнем, мальчик пытался затоптать костер. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел 27 апреля в селе Шаркан. Третьеклассник гулял с друзьями, на прогулку мальчик прихватил зажигалку. Школьники развели костер, мальчик решил показать приятелям как можно потушить костер ногой.

Когда он начал затаптывать пламя, обувь и одежда начали тлеть. Друзья школьника сумели сбить пламя. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга несовершеннолетний попал в больницу, прикоснувшись к светофору. За медицинской помощью обратилась семья с 13-летним мальчиком. Медики диагностировали у несовершеннолетнего электроожоги левого предплечья и ягодиц. Пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что мальчик из любопытства дотронулся до электрощитка светофора на улице Савушкина.

Ранее в Ленобласти четырехлетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.

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