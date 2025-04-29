В Сбере назвали количество регистраций на «Зеленый марафон»

Более 60 тысяч человек примут участие в «Зеленом марафоне» Сбера

На забег «Зеленый марафон» от Сбера, регистрация на который завершится 30 апреля в Москве (26 мая в регионах), зарегистрировались более 60 тыс. участников, сообщает пресс-служба Сбера.

Сам забег пройдет 31 мая, а все средства от регистрации и пожертвований направят в фонд «Вклад в будущее».

Маршрут «Зеленого марафона» в Москве пройдет по центральным улицам и набережным, а старт и финиш находятся у Кремля на Васильевском спуске.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, бег является самым доступным видом спорта.

«Спорт – это естественный энергетик, действенный антистрессовый инструмент. Доказано, что в процессе двигательной активности вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, отвечающие за хорошее настроение», — сказал он.