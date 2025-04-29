Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поссорился с близкими и устроил поджог из-за плохого настроения

В Чувашии мужчина устроил поджог из-за плохого настроения
close
МВД по Чувашской Республике

В Чувашии сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника, который поджег уличный прилавок в Новочебоксарске. Об этом сообщает УМВД республики.

Сообщение о возгорании уличного прилавка по улице 10-й Пятилетки поступило в полицию 19 апреля. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар за несколько минут. Правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог, к которому оказался причастен 40-летний местный житель.

Подозреваемого задержали, мужчина объяснил, что поссорился с близкими и сжег прилавок из-за плохого настроения. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, ущерб составил 40 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что россиянин обиделся на соседа и устроил пожар. 38-летний сельчанин поссорился с соседом и от обиды сжег его дом, мужчина вооружился сигнальной ракетой и выстрелил в постройку. Огонь быстро перекинулся на машину владельца дома и сарай. Ущерб, причиненный собственнику, оценили не менее чем в 1 миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин поджег чужую машину ради эксперимента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами