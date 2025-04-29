Россиянин поссорился с близкими и устроил поджог из-за плохого настроения

В Чувашии сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника, который поджег уличный прилавок в Новочебоксарске. Об этом сообщает УМВД республики.

Сообщение о возгорании уличного прилавка по улице 10-й Пятилетки поступило в полицию 19 апреля. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар за несколько минут. Правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог, к которому оказался причастен 40-летний местный житель.

Подозреваемого задержали, мужчина объяснил, что поссорился с близкими и сжег прилавок из-за плохого настроения. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, ущерб составил 40 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что россиянин обиделся на соседа и устроил пожар. 38-летний сельчанин поссорился с соседом и от обиды сжег его дом, мужчина вооружился сигнальной ракетой и выстрелил в постройку. Огонь быстро перекинулся на машину владельца дома и сарай. Ущерб, причиненный собственнику, оценили не менее чем в 1 миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин поджег чужую машину ради эксперимента.