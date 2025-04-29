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В Красноярске нашли тело замглавы регионального управления ФСИН

Тело замглавы красноярского управления ФСИН Рожнева обнаружили в гараже
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ГУФСИН России по Красноярскому краю/VK

Тело заместителя главы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Красноярском крае Игоря Рожнева обнаружили в гараже дома его родственников. Об этом пишет ТАСС.

Предположительно, речь идет о суициде. Тело Рожнева без признаков жизни нашла его дочь, которая вместе с отцом приехала в гости к родственникам.

На месте происшествия проводятся проверки, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого бывший сотрудник ФСИН рассказал, что инспекторы увольняются из тюрем из-за возросшей нагрузки. По его словам, чтобы скрыть дефицит кадров при проверке, в учреждения свозят сотрудников из соседних тюрем.

Мужчина рассказал, что раньше во ФСИН шли работать за графиком сутки через трое и быстрой пенсией, год за полтора, в то время как сейчас из-за более интенсивной нагрузки тюремные служащие воспринимают работу как ад.

Ранее экс-сотрудник ФСИН рассказал, что бунт в российской тюрьме можно организовать за 20 часов.

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