Бывший глава российской тюрьмы объяснил дефицит кадров во ФСИН

Сокращение штата в российских тюрьмах привело к тому, что нагрузка на сотрудников увеличилась в два раза. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал бывший сотрудник ФСИН, ранее возглавлявший пенитенциарное учреждение.

По его словам, чтобы скрыть дефицит кадров при проверке, в учреждения свозят сотрудников из соседних тюрем.

«Вернувшись в Москву, директор слышит, что по стране некомплект 30%, он в шоке: «Как так, своими глазами видел, что их много. Решайте вопрос». Дальше в эту колонию звонят: «У вас и так много сотрудников, сокращайте, объединяйте посты, переведем людей в другие места». В итоге нагрузка выросла в два раза и люди стали бежать еще больше», — объяснил бывший сотрудник ведомства.

По его словам, раньше во ФСИН шли работать за графиком сутки через трое и быстрой пенсией, год за полтора.

«Любой младший инспектор всегда халтурил — отработал в учреждении и пошел охранять парфюмерный или таксовать. А сейчас у них нагрузка такая, что в первый день после смены человек тупо отсыпается, а на второй понимает, что послезавтра ему снова в этот ад, и ни о какой подработке уже даже не думает», — рассказал собеседник издания.

Подробнее о том, какие правила действуют на зоне, зачем заключенные доносят друг на друга и как в тюрьме получают признательные показания — читайте в полном материале.

Ранее сообщалось, что ФСИН России начала тестировать новые средства блокировки мобильной связи на территории следственных изоляторов.