В Томской области ребенок проглотил браслет из 34 магнитов

В Томской области врачи спасли ребенка с 34 магнитами в желудке

Медики Колпашевской районной больницы оказали помощь семилетнему ребенку, который наглотался магнитов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Семилетний мальчик поступил в больницу с подозрением на инородное тело в желудке. По словам матери, сын играл и случайно проглотил мелкие магниты от браслета. Медикам удалось извлечь из желудка маленького пациента 34 магнита от браслета.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он получает необходимое лечение.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске ребенок проглотил 22 магнитных шарика и оказался на операционном столе. Из них 20 вышли естественным путем, однако еще два остались внутри в сцепленном состоянии. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, инородные тела успешно удалили.

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