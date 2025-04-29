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Семиклассник из Ижевска рассылал ложные сообщения о терактах

В Удмуртии семиклассник отправлял ложные сообщения о терактах

В Удмуртии подросток стал фигурантом уголовного дела за рассылку ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает УМВД республики.

По данным следствия, в декабре 2024 года семиклассник ради развлечения отправил на электронные адреса социальных объектов письма с сообщениями о минировании зданий. В апреле 2025 года 14-летний подросток звонил в экстренные службы и также заявлял о «бомбах».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет воспитательной колонии.

До этого сообщалось, что в Челябинской области подростка задержали за серию сообщений о ложном минировании отделения банка. На протяжении нескольких дней в начале февраля в один из банков в Магнитогорске наведывались силовики. Поводом стали поступавшие сообщения о минировании кредитно-финансового учреждения. Правоохранители вместе с коллегами из ФСБ смогли установить личность звонившего, им оказался 15-летний школьник.

Ранее в Челябинской области подросток ради забавы «заминировал» кафе и школу.

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