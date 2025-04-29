Россиян предупредили о мошеннических схемах на 9 Мая

Эксперты выразили обеспокоенность по поводу мошеннических схем, связанных с празднованием 9 Мая, и рассказали, как злоумышленники используют тему юбилея Победы в своих махинациях. Среди наиболее распространенных методов обмана — фальшивые выплаты и ложные приглашения на парад Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

«Указ президента о дополнительных выплатах ветеранам станет настоящей находкой для мошенников. Они будут маскировать свои действия под официальные уведомления, используя эмоциональную привязанность людей к этому празднику», — предупреждают специалисты.

По их словам, мошенники звонят ветеранам или их близким, выдавая себя за сотрудников Социального фонда, Минтруда или соцзащиты. Они информируют о необходимости «подтвердить личность» для получения выплаты к 80-летию Победы, просят назвать код из SMS-сообщения или предоставить реквизиты банковской карты. Кроме того, злоумышленники могут предлагать «получить награду» — медаль к Дню Победы, для чего необходимо перейти по ссылке для проверки данных. Еще один из их приемов — просьба «оплатить доставку подарочного набора» через перевод на «резервный счет».

До этого сообщалось, что жительница Южно-Сахалинска поверила в несуществующую доставку цветов, оформила кредит на 1,7 млн рублей и отдала деньги мошенникам.

Ранее был назван способ обезопасить смартфон от мошенников.