У пятилетней девочки с пороком сердца случился инсульт во время операции

Девочка из Нижнего Тагила перенесла инсульт во время операции на сердце

У девочки из Нижнего Тагила случился инсульт во время операции на сердце. Об этом мать ребенка рассказала Ura.ru.

Когда Варя Соловьева только появилась на свет, врачи поставили ей диагноз — тетрада Фалло. Этот порок сердца связан с наличием сразу четырех анатомических дефектов, способствующих смешиванию артериальной крови с венозной, что приводит к синюшности кожи и нарушению кислородного обмена.

Варя перенесла три операции на сердце в первые годы жизни, а в марте 2025-го во время планового осмотра врачи пришли к выводу, что девочке показано еще одно хирургическое вмешательство. Во время этой операции у пациентки произошел спинальный инсульт, который вызвал паралич ног и нарушение функций выделительной системы.

Невролог Ирина Волкова говорит, что этот тип инсульта затрагивает кровоснабжение спинного мозга и может привести к серьезным двигательным нарушениям. Поэтому сейчас девочке необходима срочная реабилитация. Стоимость курса составляет 527 тыс. рублей. Для семьи Соловьевых это неподъемная сумма, поэтому родители Вари открыли сбор через благотворительный фонд «Русфонд».

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