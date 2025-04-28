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У пятилетней девочки с пороком сердца случился инсульт во время операции

Девочка из Нижнего Тагила перенесла инсульт во время операции на сердце
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Freepik.com

У девочки из Нижнего Тагила случился инсульт во время операции на сердце. Об этом мать ребенка рассказала Ura.ru.

Когда Варя Соловьева только появилась на свет, врачи поставили ей диагноз — тетрада Фалло. Этот порок сердца связан с наличием сразу четырех анатомических дефектов, способствующих смешиванию артериальной крови с венозной, что приводит к синюшности кожи и нарушению кислородного обмена.

Варя перенесла три операции на сердце в первые годы жизни, а в марте 2025-го во время планового осмотра врачи пришли к выводу, что девочке показано еще одно хирургическое вмешательство. Во время этой операции у пациентки произошел спинальный инсульт, который вызвал паралич ног и нарушение функций выделительной системы.

Невролог Ирина Волкова говорит, что этот тип инсульта затрагивает кровоснабжение спинного мозга и может привести к серьезным двигательным нарушениям. Поэтому сейчас девочке необходима срочная реабилитация. Стоимость курса составляет 527 тыс. рублей. Для семьи Соловьевых это неподъемная сумма, поэтому родители Вари открыли сбор через благотворительный фонд «Русфонд».

Ранее российские врачи спасли мальчика с двумя аневризмами в мозге.

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