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Ребенок случайно повредил картину стоимостью €50 млн в голландском музее

Юный посетитель повредил картину Марка Ротко в музее Роттердама
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Aad Hoogendoorn/Museum Boijmans Van Beuningen

Ребенок повредил картину стоимостью €50 млн, выставленную в голландском музее, передает Би-би-си.

Как сообщается, речь идет о картине «Серый, оранжевый на бордовом, №8» американского художника Марка Ротко, которая была написана в 1960 году. Полотно представляет собой большой черный и маленький оранжевый прямоугольники на темно-фиолетовом фоне и с 1970-х годов находится в музее Бойманса-ван-Бёнингена в Роттердаме.

Представитель галереи заявил, что все произошло на прошлой неделе по неосторожности одного из юных посетителей, возраст которого не уточняется. По его словам, повреждение, а именно — «небольшие царапины на необработанном слое краски в нижней части картины», оказалось поверхностным.

«В настоящее время мы изучаем следующие шаги по обработке картины. Мы ожидаем, что в будущем работу снова можно будет выставить», — добавили в музее.

Там не уточнили, кто будет нести ответственность за причиненный ущерб. До этого музей Бойманса-ван Бёнингена выставлял счета посетителям, из-за которых пострадали произведения искусства.

Ранее сотрудник музея случайно разбил дорогой экспонат.

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