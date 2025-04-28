«В заброшку поселили»: россияне пожаловались на антисанитарию в египетском отеле

Россияне купили путевку в египетский Шарм-эш-Шейх по системе «Фортуна», когда туроператор сам подбирает отель отдыхающим, и попали в «заброшку» с полной антисанитарией. Туристка Алиса рассказала «Газете.Ru», что в пятизвездочном отеле Amarina Star Resort, куда они приехали, их не могли заселить около семи часов, а в номерах были слои пыли, грязный унитаз и постельное белье.

«Ничего подозрительного не было, у этого отеля были хорошие фотографии, потому что им, наверное, в районе 20 лет. Они совершенно не совпадают с тем, что есть в реальности. Сказать, что мы были удивлены по приезде — это ничего не сказать. Мы заходим в первый корпус, там жутко воняет, это не плесень, может, какой-то другой грибок. В отеле сейчас работают два корпуса, остальные вообще окончательно заброшены. И то — вот эти корпуса не полностью функционируют, там много заброшенных номеров, где отошло окно и там просто дыра. Мы приехали часа в три туда, а заселили нас уже часов в десять. В «Фортуне» можно было указать пожелания, например, нам нужна совместная кровать, а не две раздельные. Нам дают первый номер — там раздельная кровать, черкаши в унитазе, какашки, все грязное, там просто слои пыли. Там просто как будто не убирались никогда», — сказала она.

Алиса отметила, что после того, как она выразила недовольство номером, им дали другой, не менее грязный — в первую ночь они с молодым человеком спали в одежде, потому что было «противно».

«Мы пытаемся дозвониться до горячей линии Anex Tour и говорить, что нам гид не отвечает. А он просто начал игнорировать наши сообщения, у нас уже 22 часа, а мы до сих пор без номера. Мы говорим, что мы вообще недовольны отелем. Мы это сразу говорили, что нас точно надо переселять, что это вообще не покатит никак. Я со скандалом просто получаю хоть какую-то комнату на ночь, у меня голова раскалывается, хочется спать жутко. И нам дают комнату, она тоже вся грязная, все полы по дороге в эту комнату тоже грязные, там было банально противно спать. Я с самолета больше суток, пока я была в том отеле, я даже не мылась, не ходила в душ, потому что там просто следы пяток и так далее, противно прикасаться к этим полотенцам, к постельному белью, потому что оно все было грязное. В итоге мы ложимся, спим. Мы спали в одежде, потому что было противно», — добавила она.

Девушка подчеркнула, что ни отельный гид, ни работники на горячей линии туроператора им с переселением не помогли. Алиса уточнила, что недовольны отелем были многие туристы, но не у всех есть возможность переселиться за свой счет, как сделала пара.

«Фортуна» когда-то у кого-то работала, и 15 лет назад у меня знакомые ездили, и она действительно тебя заселяла в нормальные пятизвездочные отели, где просто нужно было дозабить номера. А сейчас нас просто в заброшку заселили, где мертвые птицы лежат, все в помете, полная антисанитария, вообще не убираются, тебе хамят на ресепшене. Мы поняли, что лучше мы переедем в другой отель за свои деньги. В этом отеле люди находились в шоке. Там не работает Wi-Fi, его нет в номерах, у меня сообщение ни одно не отправлялось. Все сидят без связи, я раздавала интернет, чтобы кто-то мог ваучер получить, распечатать. Люди подходили и говорили, что жаль, что они так не могут, потому что люди не готовы скандалить, выложить 200 тысяч за переезд. Просто в безвыходном состоянии оставались люди, там фекалии на пляже, там небезопасно. Мы переехали в Albatros за свои деньги», — заявила туристка.

Алиса пожаловалась, что туроператор так и не связался с ними после случившегося. По словам девушки, она сегодня вновь прогулялась к отелю — там до сих пор не убрались.

«Anex на связь с нами не вышел, в соцсетях не написали, не позвонили. Полился поток хейта в комментариях от турагентов. Все пишут, причем здесь Anex Tour, если вы глупые, бедные, но я считаю, что ни один человек не заслуживает жить в таких условиях — неважно, сколько он заплатил. Это реально опасно для жизни, антисанитария полная. Мы сегодня туда прошлись по пляжу, там охраны нет на территории, хотя должна быть. Там та же какашка собачья лежит на территории, друзья прислали фото мертвого воробья, которого я снимала четыре дня назад», — посетовала она.

Ранее отдыхающих в Египте россиян переселили из отеля без света в отель с тараканами.