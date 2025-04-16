Отдыхающих в Египте россиян переселили из отеля без света в отель с тараканами

Отдыхающих в египетской Хургаде россиян переселили из отеля White Valley Palace из-за отсутствия электричества и грязной посуды в отель Hawaii, однако там они обнаружили тараканов и «ушатанные номера». Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из туристок Юлия. По словам девушки, она не замечала сильной антисанитарии в отеле, куда заселилась изначально, но после отключения света и интернета туроператор принял решение забрать отдыхающих.

«Я не могу сказать откровенно, чтобы прям антисанитария была. На мой взгляд, люди немножко нагнетали. Я не очень притязательна в плане еды, поэтому у меня к еде там особых каких-то претензий не было. То есть еда была пресная, безвкусная — это да, но то, чтобы прям антисанитария там была, я такого не могу сказать, я такого не замечала. И, честно говоря, большинство негативных отзывов у людей были связаны с тем, что им пиво наливают в креманки вместо стаканов, но самые прошаренные приезжают со своими стаканами. Люди изначально очень жаловались сильно на отсутствие приборов и тарелок. Я ни за один из тех дней, которые я отдыхала, не заметила проблем с тарелками. А вчера с утра выключили свет. В отеле целый день не было света, не было Wi-Fi. Мы думали, что это временные проблемы, но к вечеру стало понятно, что проблема не временная. Пришел наш туроператор и сообщил о том, что нас переселяют, что у отеля проблемы с платежеспособностью — так он выразился. И быстро были подогнаны автобусы, уже к этому моменту они даже стояли в очереди и ждали», — сказала она.

Юлия отметила, что ее переселили в отель Hawaii, где более старый и грязный номер и нет хорошего захода в море.

«Я изначально про Hawaii читала, и я сюда не хотела. Грязная посуда в том отеле была, ее приходилось немножко очищать дополнительно. Тараканов я там не видела. А вот в этом отеле, куда нас переселили, уже видели ребята тараканов. Там я не слышала про случаи отравления. Я сейчас хожу днем по номеру, в который нас переселили и, честно, вообще не то. В White palace сам номер был гораздо приятнее, был гораздо чище, чем здесь. Пока все ушатанное, все такое стремное. Отель, который я изначально подбирала, Diamond White Resort соответствовал всем моим ожиданиям, то есть там был хороший номер новый, там было хорошее море, хороший заход в море. Здесь нет ни того, ни другого, на мой взгляд. Тут и номера очень старые, и заход в море плохой. Да, там произошли вот эти сложности, если бы этих сложностей не было, я бы оттуда не стала съезжать», — посетовала она.

Девушка подчеркнула, что будет узнавать у туроператора по поводу компенсации и возможности сменить отель еще раз.

16 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что более 300 российских туристов пришлось срочно переселять из отеля White Valley Palace в Хургаде из-за антисанитарии и отсутствия электричества. По данным отдыхающих, отель не был готов к открытию сезона — там периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались, а в кафетерии была грязная посуда. После жалоб туроператоры переселили клиентов, однако White Valley Palace продолжает работать — туда приехала туристическая полиция для выяснения ситуации.

Ранее россиянин пожаловался на туроператоров после разлива мазута в ОАЭ.