Московский школьник получил ручкой в глаз и едва не потерял зрение

Московские врачи спасли зрение восьмилетнему мальчику с ручкой в глазу

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля

Московские врачи спасли зрение ребенку, который играл в школе и случайно получил ручкой в глаз. О результатах операции рассказал хирург Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Сабир Казиев.

Восьмилетний мальчик играл со школьными друзьями, пока в процессе игры ему в глаз не попала авторучка. Металлический наконечник повредил роговицу, радужку и хрусталик, в больницу пострадавшего доставили с массивным кровотечением.

Врачи провели ребенку экстренную операцию и остались довольны результатом, но, наблюдая за пациентом после выписки, заметили неблагоприятную динамику. Из-за травмы в глазу появились уплотненные волокна и пленки. Когда возник риск отслоения сетчатки, мальчика вновь прооперировали.

«Под микроскопом, аккуратно воздействуя на ткани глаза инструментами, нам удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей и полностью устранить отслойку сетчатки», – отметил оперирующий хирург.

Операция позволила сохранить зрение мальчику, который после восстановления будет жить без каких-либо ограничений.

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