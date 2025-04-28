Сбер и «Нетология» проведут День открытых дверей для абитуриентов и их родителей

Школьникам расскажут о программах бакалавриата и карьере в Сбере

Сбер и «Нетология» 30 апреля проведут День открытых дверей «Образование без границ: онлайн-бакалавриат и карьерные возможности» с участием ведущих российских вузов, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе «Нетологии» при поддержке Сбера.

В компании уточнили, что абитуриенты и их родители смогут пообщаться в прямом эфире с представителями ведущих университетов страны и экспертами Сбера. Участники узнают о востребованных профессиях, роли искусственного интеллекта и современных технологий в обучении, а также о возможностях стажировок и карьерного роста в Сбере.

Так, особое внимание будет уделено программам онлайн-бакалавриата, которые позволяют учиться в престижных вузах без переезда и совмещать учебу с работой. Кроме того, «Нетология» и партнеры представят несколько совместных образовательных программ.